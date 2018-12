Retraite par points : "travail sans fin" ou "liberté de choix" ? Les questions que pose la réforme

"Retraite par points, travail sans fin" ? La formule est de Pascal Pavageau, ex-secrétaire général de Force ouvrière, et elle résume une partie du débat qui s'est ouvert autour de la réforme des retraites, pbjet d'une consultation citoyenne dont les résultats sont présentés ce jour par le ministère de la Santé et des Solidarités. Ce changement de calcul fera basculer, si tout se déroule selon les prévisions du gouvernement, le calcul des retraites à partir de 2025 et mettra fin à un régime vieux de plusieurs décennies. De 42 régimes différents et autant de modes de calcul, on passera à un simple et unique calcul, avec des exceptions marginales. "Simplification", "lisibilité"... le gouvernement et ses représentants n'ont pas manqué de souligner les avantages que comportent les réformes à venir. Un changement qui inspire des sentiments contrariés, entre la satisfaction de voir les régimes de retraite s'aligner et la crainte que le calcul par points n'incite les travailleurs à repousser leur départ en retraite. L'occasion de republier notre éclairage, initialement écrit en octobre 2018.