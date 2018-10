Retraite par points, régime unique, âge-pivot... les premiers pas (prudents) de la réforme des retraites

Du côté des partenaires sociaux, c'est avec des pincettes qu'on a pris cette présentation. Si on se réjouissait de l'arrivée de ces éléments plus concrets, la CGT craignait, par exemple, l'arrivée d'une réforme qui mettrait les pensions à "un niveau proche du seuil de pauvreté" pour la première. "Pour la CGT, les priorités sont le montant de pension et l'âge". Des points dont elle regrette que "le projet ne dise rien et n'apporte aucune garantie". Un flou que dénonce également l'Unsa qui, si elle "se félicite que cette réforme n'est pas une réforme financière", a constaté que la présentation n'avait proposé "aucun chiffrage".