Retraites complémentaires : hausse en vue

Les syndicats et le patronat sont sur le point de trouver un autre accord sur les retraites complémentaires des salariés du privé. Ce coup de pouce est possible parce que les finances du régime complémentaire sont presque à l'équilibre, et qu'elles vont s'améliorer dans les années à venir. L'accord ne sera toutefois valable que pendant quatre ans, jusqu'en 2022.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.