Retraites : découvrez la première version du "simulateur" en ligne

Pour y accéder, il faut tout simplement se rendre à l’adresse suisjeconcerne.info-retraite.fr/ . Ce service intitulé "Suis-je concerné par la réforme ?" permet ainsi à chacun d'identifier les différentes dispositions (règles, modalités de transition...) qui s'appliqueront selon sa génération, son statut professionnel et ses régimes de retraite, et s'appuie sur les éléments présentés par le gouvernement.

Si vous êtes né après 1975, vous devez renseigner votre âge et votre profession. Six catégories sont alors prises en compte : Salarié du secteur privé, Contractuel de la fonction publique ; Agriculteur, Indépendant, Profession libérale ; Fonctionnaire hors catégorie active, Enseignant ; Salarié d’un régime spécial ; Fonctionnaire de catégorie active ; Militaire. Autant de cas-types accessibles et détaillés sur reforme-retraite.gouv.fr .

Et pour cause, il faut attendre que les contours de la réforme soient clairement définis pour avoir toutes les informations nécessaires en sa possession. Le gouvernement prévoit ainsi le 22 janvier 2020, jour de l’examen du projet par le Conseil des ministres, un deuxième prototype de simulateur qui fonctionnera avec environ 150 situations individuelles et rapidement complété pour atteindre 300 situations individuelles. Le projet de loi relatif à la création du système universel de retraite sera discuté à l’Assemblée nationale fin février 2020, et comme le Gouvernement s’y est engagé, il sera voté d’ici l’été.

Selon le gouvernement, le "simulateur individuel exhaustif" sur les données personnelles de carrière de chaque Français sera mis en ligne, lui, courant 2020. Il est toutefois possible de se faire une idée de ce que le gouvernement projette comme évolution pour les pensions d'une trentaine de cas-types.