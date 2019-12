Retraites : fin de la grève, trêve de Noël ou durcissement du conflit ? Les trois scénarios d'une semaine décisive

Une semaine décisive pour mettre fin, ou non, à la grève avant les fêtes de fin d'année. Après onze jours de grève dans les transports, l'ensemble des syndicats appellent à se mobiliser ce mardi 17 décembre dans la rue pour tenter de faire fléchir le gouvernement. Celui-ci joue gros, entre sa volonté de maintenir sa réforme des retraites et sauver les déplacements durant les fêtes de Noël, menacées par une absence de trains.

A quelques heures d'une nouvelle journée de manifestations, les deux camps semblent inconciliables. De plus en plus inquiet de ne pas voir assez de trains circuler à Noël, le chef du gouvernement a sévèrement critiqué dans le Parisien dimanche les grévistes. "Noël c'est un moment important. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment", déclare-t-il. "Qui peut comprendre que pendant les fêtes de Noël, pour essayer de se faire entendre, on va bloquer celles et ceux qui veulent passer ces moments familiaux ? Moi, cette idée m'est insupportable, je crois comme (pour) beaucoup de Français", a renchéri dimanche sur franceinfo le ministre du Logement Julien Denormandie.