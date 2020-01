Retraites : manifester place de la Concorde, à Paris, un choix qui ne va pas de soi

"Ce choix de lieux est celui des organisateurs et relève de leur seule responsabilité", assurait le préfet de police Didier Lallement, la veille, dans un communiqué. "La préfecture de police mobilisera des moyens humains et matériels significatifs visant à assurer la sécurité des manifestants et à prévenir les violences et dégradations en marge du cortège." "Les organisations syndicales suggèrent des parcours, et la préfecture de police dispose et décide en dernier lieu", a nuancé le député PCF Stéphane Peu, sur LCI, estimant que la responsabilité était plutôt du côté des autorités.

Vendredi matin, peu avant 9 heures, d'importants effectifs de police longeaient la rive droite de la Seine, à Paris, en direction de l'est de la capitale. Les forces de sécurité devaient se positionner en vue d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, à l'appel de plusieurs syndicats, dont le parcours s'étendait de la place de la République à celle de la Concorde. En fin de matinée, les policiers de la Brigade de répression des actions violentes (Brav) se positionnaient d'ores et déjà sur la place, alors que le cortège n'était pas encore parti de la place de la République. Des barrières avaient été érigées afin d'éviter que les manifestants ne poursuivent par la suite vers les Champs-Elysées, ou le Palais Bourbon.

Haut-lieu de la Révolution française puis de la Terreur - on y installa la guillotine et on y exécuta le roi Louis XVI -, théâtre de la Révolution de 1830, et plus tard lieu de commémorations du 14-Juillet, la Concorde a également été marquée au XXe siècle par une manifestation insurrectionnelle qui a marqué les esprits. Le 6 février 1934, une violente manifestation antiparlementaire - la Concorde est située face à l'actuelle Assemblée nationale, anciennement Chambre des Députés - organisée par les ligues d'extrême-droite a débouché sur une émeute, et sur une répression particulièrement sanglante.

Cet événement a provoqué la chute du gouvernement alors dirigé par Edouard Daladier. Il a également abouti à un décret instaurant l'obligation de déclaration préalable d'une manifestation, toujours à l'oeuvre aujourd'hui.

En outre, les événement de 1934 ont eu des conséquences sur la doctrine de maintien de l'ordre, et notamment sur le fait de laisser des manifestants approcher des lieux de pouvoir. La place de la Concorde se situe à près d'un kilomètre de l'Elysée et de la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur, et à moins de 500 mètres de l'Assemblée nationale, juste en face, de l'autre côté de la Seine. "Chacun sait depuis le 6 février 1934 que l'on ne doit jamais laisser les manifestants pénétrer dans le périmètre Palais-Bourbon, Elysée, place Beauvau", avait ainsi lancé François Mitterrand à son ministre de l'Intérieur, en 1983, après des affrontements entre policiers et étudiants dans ce secteur.