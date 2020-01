Retraites : journées d'action, reprise des négociations... jour par jour, voici à quoi s'attendre cette semaine

Quelles seront les conditions de circulation à la RATP et à la SNCF en cette rentrée de janvier ? Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, entend "remobiliser" les assemblées générales de cheminots dès lundi. "Quand on a perdu un mois de salaire, on ne reprend pas le travail juste (après) de bons vœux d’un président décalé de la réalité", a-t-il déclaré sur Europe 1. La légère amélioration observée notamment dans le métro parisien pourrait donc ne pas durer.

Ce même jour, plusieurs professions libérales (le collectif SOS Retraites qui en regroupe une quinzaine disposant de régimes autonomes a appelé à la grève à partir de ce vendredi 3 janvier) et surtout les avocats ont prévu des actions. Ces derniers débuteront une grève reconductible d'une semaine. Dans un communiqué, le Conseil national des barreaux (CNB) indique n'avoir "pas d'autre choix que de durcir le cadre de la grève et des actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier", "constatant que le gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu'il n'entend que les professions susceptibles de bloquer le pays".

Mardi 7 janvier, les négociations entre les syndicats et le gouvernement reprendront, et se poursuivront jusque mi-janvier. Il s’agira essentiellement pour l'exécutif de trouver des portes de sortie avec les syndicats réformistes CFTC, Unsa et CFDT, même si Emmanuel Macron n'a pas évoqué la question de l'âge pivot lors de ses vœux, érigé en "ligne rouge" par le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.

Les syndicats les plus opposés à la réforme (CGT, FO, Solidaires) ne devraient pas modifier leur ligne lors de ces prochaines négociations. Après les vœux présidentiels, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez s'est dit prêt à aller au prochain rendez-vous de concertation à Matignon le 7 janvier, mais il "demande toujours d’arrêter le projet, donc le retrait". Idem du côté de FO. Yves Veyrier constate que le président "n’a pas réussi" à convaincre en "2 ans et demi" et appelle à "manifester encore plus nombreux dès le 9 janvier".

En parallèle ce 7 janvier, la Fédération CGT de la Chimie appelle à renforcer le mouvement de blocage des installations pétrolières (raffineries, terminaux pétroliers, dépôts) pendant 96 heures, jusqu’au 10 janvier. Thierry Defresne, délégué syndical central chez Total, évoque même un éventuel arrêt de production, mais seulement en fonction de l’ampleur de la mobilisation interprofessionnelle du 9 janvier.