Retraités : la baisse de la CSG pas visible avant juillet 2019

Les retraités font partie des bénéficiaires des mesures annoncées lundi 10 décembre par Emmanuel Macron. Dorénavant, 70 % d'entre eux ne seront plus concernés par la hausse de la CSG. Mais attention, là encore, l'application de cette mesure ne se fera pas en janvier 2019, comme le président de la République l'avait initialement annoncé. Elle ne prendra effet qu'en juillet 2019.



