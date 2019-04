Retraités : la bataille du pouvoir d'achat

Au second tour de l'élection présidentielle de 2017, 80% des retraités avaient voté pour Emmanuel Macron. Depuis, certains ont déchanté avec la hausse de la CSG et la désindexation des pensions. Il y a six mois, nous avions rencontré Josiane, Daniel, Magda et Véronique, des retraités très critiques à l'égard du gouvernement. Ont-ils changé d'avis ? Qu'attendent-ils actuellement ?



