Retraites : le gouvernement "ne reviendra pas" sur la suppression des régimes spéciaux, assure Pietraszewski

Laurent Pietraszewski monte au créneau. Cinq jours après avoir été nommé le secrétaire d'Etat aux retraites a fait savoir quelles étaient ses positions et celle du gouvernement alors que les discussions doivent reprendre dans la semaine du 6 janvier. "Les appels à une trêve lancés par certains responsables syndicaux doivent être entendus" et "les propositions qui ont été mises sur la table à la RATP et à la SNCF (...) doivent permettre de reprendre le travail", exhorte le nouveau "M. Retraites" du gouvernement.

Toutefois, la marge de manœuvre parait étroite. "C'est vrai, nous ne reviendrons pas sur la suppression des régimes spéciaux. Mais le dialogue social se poursuit avec les confédérations syndicales", assure-t-il, précisant que sera présenté "lundi un programme et un calendrier de concertation".