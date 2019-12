Retraites : les blocages et les grèves peuvent-ils renverser l’opinion ?

LCI : Comment interpréter l’évolution actuelle de l’opinion sur la réforme des retraites ?

Stéphane Rozès : Les premiers sondages ont montré que les Français soutenaient majoritairement le mouvement, même si l'on a observé un léger tassement après les annonces d'Edouard Philippe. Ce n’était pas le cas lors des réformes du travail et de la SNCF. La réforme des retraites est particulièrement complexe. Dans ce genre de cas, l’opinion a tendance à déléguer aux partenaires sociaux le soin de rééquilibrer les propositions. Quand la CFDT entre dans l’opposition à la réforme, elle laisse penser à l’opinion que cette réforme est injuste.

LCI : La CFDT s’oppose en particulier à l’âge pivot à 64 ans. Retirer cette mesure spécifique pourrait-il renverser l’opinion en faveur de la réforme ?

Stéphane Rozès : C’est une question complexe. En 1995, j’avais observé, comme sondeur, que les Français soutenaient les mesures du gouvernement quand elles étaient présentées une à une. Inversement, ils rejetaient les réformes dans leur globalité. J’en avais déduit ce principe de la “grève par procuration”. Les Français ne manifestaient pas tant une adhésion aux revendications matérielles des organisations syndicales que sur le sens général de la réforme. Cela dit, si le gouvernement recule sur la question de l’âge d’équilibre de départ à la retraite, la CFDT pourra se retirer du mouvement et il y aura alors une forte probabilité pour que l’opinion soutienne la réforme. La fissure du front syndical serait un bon indicateur pour l’opinion.

LCI : L’état de l’opinion est-il déterminant pour l’avenir de cette réforme ?

Stéphane Rozès : Il y a deux variables. La première, c’est la combativité syndicale et la capacité à bloquer le pays avec un impact économique négatif. La seconde, c’est de savoir s’il y a grève par procuration ou pas. La réforme peut échouer si un blocage du pays se poursuit dans la longueur, avec un effet économique négatif et avec le soutien de l’opinion. A l’inverse, le pouvoir mise sur un essoufflement du mouvement et sur la fin de la grève par procuration. Je pense qu’il sera plus facile pour lui d’obtenir un essoufflement du mouvement syndical qu'un affaiblissement du soutien de l’opinion.