Retraites : Macron assure que la réforme n'est pas "avant tout budgétaire"

COUP DE FIL DE PHILIPPE





Edouard Philippe a appelé plusieurs syndicats hier, dont la CFTC. Invité par LCI, son président, Cyril Chabanier, nous raconte ce coup de fil. "Le Premier ministre nous a dit que sa porte était encore ouverte et qu’il voulait reprendre les négociations avec nous."

Ce syndicat fait partie, comme la CFTC ou l'Unsa, de ceux qui souhaitent que le "régime universel se fasse". Mais eux vont encore plus loin, se disant "pas complètement fermés" à la question de l'âge pivot : "Il y a une marge de négociation". A leur yeux, l'appel du Premier ministre est donc un bon signe.Cyril Chabanier, confie ainsi vouloir rencontrer l’exécutif "le plus rapidement" et "si possible en début de semaine" afin de trouver une sortie de "crise".