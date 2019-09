Retraites : pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il aux régimes autonomes ?

JT 20H - Notre spécialiste économie François Lenglet nous décrypte ce qui conduit le gouvernement à toucher les régimes de retraite autonomes. Un système qui fonctionne pourtant bien.

Comme une bonne vieille nationalisation, le gouvernement veut fusionner tous les régimes existants dans un seul régime universel, en créant un pot commun qui financerait la solidarité entre tous les Français. Les régimes excédentaires des professions libérales ont pourtant la crainte de payer deux fois la réforme et de se voir appliquer une forte hausse des cotisations.



