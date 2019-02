Des journalistes du HuffPost et de Vice licenciés pour des propos discriminatoires

La direction du groupe Le Monde a annoncé, ce lundi, en interne, avoir licencié à l'automne dernier trois journalistes travaillant pour le site Huffington Post France en raison de propos discriminatoires. "Ces derniers jours, des articles et des témoignages diffusés sur les réseaux sociaux et sur plusieurs sites d'information ont rappelé que le secteur des médias pouvait, comme d'autres, être le terrain de comportements de harcèlement que nous stigmatisons par ailleurs dans nos articles. Le groupe a lui-même dû faire face dans un passé récent à des faits de ce type, commis dans une de ses filiales", indique ce courrier consulté par l'AFP et signé du président du groupe Louis Dreyfus et de son directeur Jérôme Fenoglio.





"L'automne dernier, nous avons appris l'existence d'une boucle, au sein de la messagerie professionnelle Slack, sur laquelle des collaborateurs du Huffington Post France tenaient dans un cadre professionnel des propos inadmissibles, contraires à la loi et aux valeurs que nous défendons", poursuivent-ils. Au terme d'une enquête interne, trois licenciements et des avertissements ont été notifiés et "un programme spécifique a été mis en place par la société qui intervient auprès du groupe sur les sujets de prévention de ce type de risques, afin d'accompagner l'équipe du Huffington Post".