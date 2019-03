VIDÉO - "J'ai eu très peur" : ciblés après de fausses rumeurs de rapts, les Roms entre colère et inquiétude

Sur le plateau de LCI, Anina Ciuciu, porte-parole de l'association La voix des Roms est revenue sur le racisme permanent subi par les Roms. "En réalité c'est un stéréotype très ancien et profondément ancré dans le subconscient collectif : 'le Rom voleur d'enfants'", explique-t-elle. "Ce n'est pas nouveau, ça fait appel aux peurs les plus profondes des gens, c'est pour ça que ça donne lieu à des réactions extrêmement violentes et graves qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est une rumeur fausse et je pense qu'il est grand temps d'en finir avec ça".





Anina Ciuciu rappelle gravement qu'en ce moment, "des hommes, des femmes et des enfants sont menacés dans leur vie et leur intégrité". Mais selon elle, "en dehors de la crise qu’on traverse actuellement et qui nécessite une réponse immédiate de protection, (...) nous devons réfléchir plus longuement sur les dysfonctionnements dans notre société qui permettent que cela puisse avoir lieu".