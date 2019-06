"Riot porn" : quelle est l'impact du partage massif d'images de manifestations violentes sur le mouvement des Gilets jaunes ?

Mais alors, le lien observé entre le succès de ces vidéos et la hausse de la mobilisation n’est qu’une coïncidence ? C’est un peu plus compliqué que ça. Car il est indéniable que l’image animée provoque un "engagement émotionnel". "Devant un film, on sursaute, on pousse un cri, on rit", liste ainsi la maîtresse de conférences. Donc oui, il n’est pas aberrant de considérer que le "riot porn" peut conduire à un engagement en soi. Mais uniquement sur un public donné et dans un contexte particulier.





"Quand il [Antoine] dit qu’il donne envie d’aller dans la rue, il ne se rend pas compte que ça ne marche que sur un certain public", souligne ainsi Ulrike-Lune Riboni. Une audience composée des quelques 96.700 personnes que compte la page Nantes Révoltées qui sont "acquises" à la cause. "Mais s’il venait à envoyer ces images à quelqu’un avec des valeurs morales traditionnelles, le spectateur trouverait ça probablement immonde, et serait scandalisé." De quoi provoquer l’inverse du résultat désiré, en faisant l’effet d’un repoussoir. Le contexte social est lui aussi évidemment essentiel. En s’appuyant sur la thèse qu’elle a soutenue en 2016, dans laquelle elle analyse le rôle de la vidéo dans la contestation tunisienne, la professeure de l'université Paris 8 nous explique comment le partage sur les réseaux sociaux permet de créer, à l’échelle d’un pays, un "monument collectif" visuel et émotionnel. Ce partage, il est l’une des clés d’activation d’un mouvement social. "Pour qu’il y ait contestation, il faut que les gens sachent que leur situation personnelle et leur indignation est partagée au niveau collectif."





C’est en ce sens que le "riot porn" a permis aux Gilets jaunes de s’unir derrière un sentiment commun de contestation, d’abord sur les réseaux sociaux puis dans la rue. Et ce au même titre que les lives devant les caméras, dans lesquels chacun témoigne de son quotidien. Si on ne peut donc pas parler de "riot porn" à la source de la mobilisation des Gilets jaunes, c’est bien la fièvre du partage de vidéos qui en explique le succès.