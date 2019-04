S'opposer à un acte de chasse bientôt passible d'un an d'emprisonnement

Le Sénat a créé jeudi un délit d'entrave pour sanctionner plus sévèrement l'action d'empêcher de chasser et a également voté de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité à la chasse. La chasse a occupé une large place lors de l'examen en première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la création du futur Office français de la biodiversité, adopté jeudi soir par 235 voix et 94 abstentions.





A l'unanimité, les sénateurs ont donc voté l'élargissement des possibilités de retrait du permis de chasser "en cas de constatation d'un incident grave, ayant pu mettre en danger la vie d'autrui". Pour rappel, lors de la dernière saison (1er juin 2017 au 31 mai 2018), treize personnes sont décédées au cours de 113 accidents de chasse, dont trois non-chasseurs, selon l'ONCFS.