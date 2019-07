Saint-Étienne : cinq jours sur un brancard aux urgences

Un homme de 72 ans est resté 120 heures, soit cinq jours, sur un brancard sans jamais avoir accès à une chambre. Cette situation extrême s'est produite à Saint-Étienne. Elle est emblématique de ce qui se passe dans certains services d'urgence. 211 d'entre eux sont actuellement en grève dans l'Hexagone. Ils réclament des moyens et des effectifs.



