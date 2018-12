Saint-Étienne : forces de l'ordre en sous-effectif samedi 8 décembre

Ces 25 journées de blocages et de manifestations ont été marquées par des violences dans la capitale, mais aussi dans d'autres grandes villes, saccagées par les casseurs. C'est le cas notamment de Saint-Étienne. Le maire a dénoncé la présence insuffisante des forces de l'ordre samedi 8 décembre 2018 dans sa ville, au profit de Paris ou de Lyon.



