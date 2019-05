Saint-Malo : deux salariés de Cora licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche

Christelle était une employée polyvalente du Cora de Saint-Malo depuis dix-huit ans. Lorsqu'on lui annonce que "le dimanche, c'est obligatoire, c'est comme ça", elle répond systématiquement qu'elle ne s'y pliera pas. Même quand on lui rétorque que le directeur "dit que c'est la loi Macron et que vu la conjoncture actuelle, c'est son gagne-pain, dit-elle à Europe 1. C'est ça ou on prenait la porte directement."





Dans son courrier de licenciement signé par le directeur du magasin, Christelle a pu lire : "Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ont été claires et vous avez mentionné le refus total de venir travailler le dimanche matin. Au vu de ces éléments, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave". Christelle se dit "dégoûtée et en colère" depuis l'annonce. "Faute grave ? Refuser de venir travailler le dimanche, ce n'est pas une faute grave", estime-t-elle. "Je ne pensais pas qu'on m'aurait virée comme ça au bout de dix-huit ans de boîte. (...) Se faire jeter comme une malpropre… Ça me sidère, ça me met hors de moi", a-t-elle confié à Europe 1.





Cyrille Lechevestrier confirme ses propos : "Nous étions déjà en contact car elle refusait depuis un moment de travailler les dimanches. Mais ça s'est passé du jour au lendemain, elle n'a pas eu d'avertissement, rien." Le délégué syndical nous confirme également qu'un autre employé du magasin de Saint-Malo a été licencié pour les mêmes raisons, après huit ans chez Cora.