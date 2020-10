Saint-Martin-Vésubie : un pont de fortune aménagé pour les villageois sinistrés

Une passerelle accueillie avec un immense soulagement par les habitants. "Plus haut, il n’y a plus rien. Le pont de la gendarmerie est parti, le pont Mayssa est parti. On n’a absolument aucun contact, donc la seule chose, c’est ce pont, c’est très important. Pour tout le monde, pour qu’on puisse passer et se retrouver, avoir un peu de réconfort entre gens du village" se réjouit une habitante.

Les sinistres ont ainsi accès à des vivres, de quoi se chauffer, grâce à des équipements de sécurité prêtés par le centre d’escalade du village et à la solidarité. Anthony Giglio, pisteur secouriste, encadre les nombreux allers-retours. "Ce n’est pas ultra-stable, c’est pour ça qu’on conserve un câble. On n’est vraiment pas sûrs de la fiabilité du pont" explique-t-il, alors que seules quelques barres de fer soutiennent le poids des habitants qui passent d’un côté à l’autre du village.