Salons de coiffure : les clientes se font rare

Aller chez le coiffeur coûte en moyenne 47 euros pour une femme. Les prix ont augmenté de 10% dans le secteur. La fréquentation des salons professionnels se fait ainsi de plus en plus rare. En dix ans, plus de 1 000 salons de coiffure ont fermé leur porte dans le pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.