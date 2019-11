SAMU : qu'est-ce qui a changé depuis l’affaire Naomi Musenga ?

La famille, qui a porté plainte pour "homicide involontaire" ces derniers jours, avait joint les secours à cinq reprises, le SAMU arrivant sur les lieux une heure plus tard. Ce nouveau grave dysfonctionnement des services du SAMU soulève des interrogations sur l’état des services de secours, et les mesures prises après l’affaire retentissante de Naomi Musenga. Quelles réformes et quels changements ont été opérés après ce drame ?

Dans l’affaire Musenga, les principaux mis en cause étaient les assistants de régulation médicale (ARM), à savoir les premiers interlocuteurs du 15, chargés de prendre les appels. Dans la foulée de ce drame, des propositions de réformes ont été formulées par des urgentistes à Agnès Buzyn, avec deux préconisations principales, à savoir renforcer la qualité des plateformes d'appels et améliorer la formation de ces fameux assistants de régulation médicale.

Interrogé sur LCI, le porte-parole des Médecins Urgentistes de France, Christophe Prud'homme, tire la sonnette d’alarme. "Ces drames sont possibles et il risque d'y en avoir d'autres ! Aujourd'hui, le système est sous tension, d'un côté on met en place des formations pour les ARM, ce qui est une bonne chose, mais d'un autre côté, on détruit le système, on ferme des SAMU, on concentre dans des centres d'appels régionaux qui sont loin du terrain."

Le 5 novembre dernier, le président du Conseil national de l'urgence hospitalière et chef de service du Samu de Paris Pierre Carli avait annoncé sur Franceinfo que tout était fait pour qu'une telle situation "ne se reproduise plus". "C'est aussi un engagement majeur des professionnels qui ont compris l'enjeu que représentaient la qualité et la sécurité. Tous les SAMU de France se sont mobilisés. Les autorités ont appuyé la réalisation de cette politique. Nous apprenons toujours de nos erreurs, même quand elles sont catastrophiques" avait-il déclaré.