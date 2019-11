Punaises de lit à Marseille : des citoyens en colère en appellent à l'Agence Régionale de Santé

Bibliothèque, cinémas, chambres à coucher, hôtels, hôpitaux, écoles... les punaises de lit envahissent depuis des mois la cité phocéenne et les habitants sont à bout. 17 associations, syndicats et collectifs citoyens se sont réunis en un "Intercollectifs" et en appellent désormais à l'ARS (Agence Régionale de Santé), réclamant que l’infestation par ces insectes soit reconnue comme un problème de santé publique, avec comme objectif "zéro punaise".

Pour être reconnu comme tel, il faut répondre à des critères bien précis, comme notamment la transmission de maladie par les punaises de lit. Or, pour l'heure, ces nuisibles difficiles à repérer, très difficiles à éradiquer, ne sont pas considérés comme "vecteurs de maladies" et ne présentent pas de danger sanitaire, et ce même si leurs piqûres sont incommodantes. "Ces parasites se propagent à une vitesse exponentielle dans toute la ville et touchent tous les aspects de la vie des Marseillais", dénonce l'"Intercollectifs" dans un communiqué. "Vivre avec des punaises de lit qui envahissent un lieu de vie est insupportable car elles provoquent des réactions cutanées et allergiques, des risques infectieux, une anémie, une thrombopénie, des effets psychologiques très graves..." Une colère des Marseillais donnant lieu à une mobilisation ce lundi à partir de 10 heures devant l'ARS, dans le 3e arrondissement.