Sauver les abeilles : la faiseuse de reines

Dans les ruches, ce sont les reines qui donnent naissance à toutes les abeilles. Leur préservation est indispensable d'autant que l'espèce est de plus en plus menacée. Chaque année, 30 % des colonies d'abeilles disparaissent et 15 000 apiculteurs ont cessé leurs activités en l'espace de dix ans. Nous nous sommes rendus chez Alexandrine Brion, l'une des rares éleveuses de reines d'abeilles, au coeur des Alpes-Maritimes.



