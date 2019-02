Gilets jaunes : à quoi s’attendre pour le "dimanche jaune" à Paris ?

Les Gilets jaunes font du rab pour leur quatorzième "acte". Une fois n’est pas coutume, des manifestations sont également prévues dans la capitale ce dimanche. Et pour cause : ce 17 février marque les trois mois d'existence du mouvement. Très demandée sur les groupes Facebook, une manifestation est donc organisée. Pour les internautes, cela permettra non seulement de célébrer la contestation mais aussi de "surprendre" et de "permettre à ceux qui travaillent le samedi de venir".





Nommé "tous à Paris pour le Dimanche Jaune", l'événement, relayé par Eric Drouet dans la semaine, rassemble pour l’heure quelque 1500 participants et plus de 8000 intéressé(e)s sur le réseau social.