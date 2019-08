Sécurité du réseau ferré : le rapport qui accuse la SNCF

Mardi soir, le rapport d'audit n'était pas disponible sur le site de l'EPSF et aucun responsable n'a pu être joint. Interrogée par l'AFP, la SNCF a quant à elle confirmé la teneur du rapport, tout en minimisant les conclusions tirées par le quotidien. "Si l'EPSF avait noté des situations graves ou des écarts graves, il a l'obligation de demander des mesures conservatoires immédiates, ce qui n'est pas le cas" a souligné un responsable. "Pour juger de l'état de la sécurité, il faut regarder le nombre d'"accidents de sécurité remarquables" signalés par l'EPSF, et qui a baissé de 30% en trois ans" a indiqué la même source.





Invitée à l'antenne de RTL ce mercredi, la ministre des Transports Élisabeth Borne a assuré que "la sécurité des voyageurs, c'est la priorité numéro 1". Et d'expliquer que son ministère sera "vigilant" à ce que "des correctifs soient apportés à court terme et à moyen terme, et que toutes ces insuffisances trouvent des réponses". Et d'ajouter : "On a tous en tête l'accident de Brétigny-sur-Orge, tout est fait pour que ça ne se reproduise pas (...) On va augmenter de 3,6 milliards d'euros par an, c'est 50% de plus que ce qui se faisait au cours de la dernière décennie".





Depuis Brétigny-sur-Orge, "le contrôle et la sécurité ont été complètement remis à plat, avec notamment le lancement de plusieurs trains de surveillance bardés de capteurs électroniques, baptisés Surveil, qui sillonnent jour et nuit le réseau pour vérifier l'intégrité du réseau", a par ailleurs ajouté le responsable de la SNCF joint par l'AFP. Selon lui, "il n'y a jamais eu autant de contrôles, ce qui est une bonne chose".