Sécurité routière: 3.239 morts en métropole en 2019

"Ces chiffres sont historiques, mais ils sont le résultat d'une politique volontariste", a déclaré M. Castaner, lors d'une courte allocution à Janvry (Essonne), en défendant le passage aux 80km/h sur les routes secondaires instauré par le gouvernement depuis mi-2018. Après quatre années de hausse et de stagnation de la mortalité routière en France entre 2014 et 2017, 2019 confirme donc la rupture constatée en 2018 (-6,1% entre 2017 et 2019), indique les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Toutefois, la mortalité des cyclistes augmente avec 184 tués soit 9 tués de plus. Concernant les usagers d’engins de déplacements personnel (EPD), cette catégorie est répartie entre "utilisateurs d’engins non motorisés", qui sont considérés comme piétons, et ceux qui conduisent des engins motorisés (EDPM) : 11 personnes sont décédées en 2019 (3 pour les EDP et 8 pour les EDPM).