Plusieurs syndicats appellent à une manifestation le 14 juillet

L'idée est simple et résumée par le Syndicat national des professionnels infirmiers, qui fait partie des organisateurs. "Le Président souhaite faire défiler les soignants ? Chiche ! Nous défi­le­rons en manifestation !" Il y aura effectivement bien un défilé dans la capitale le 14 juillet, mais pas sur les Champs-Elysées comme il en est coutume. A la place de la traditionnelle parade militaire aura lieu place de la Concorde une cérémonie censée faire la part belle aux blouses blanches.

Mais pour certains, l'hommage ne suffit pas. Estimant que le gouvernement "méprise leurs demandes et leurs revendications", six organisations syndicales considèrent que "le Ségur de la santé est une imposture". Si la concertation vient d'aboutir à un projet d'accord sur la revalorisation des personnels non médicaux, avec une augmentation générale de 183 euros net par mois, certains syndicats en attendent plus et comptent le faire savoir. Dans la capitale est donc prévu ce cortège, tandis que dans le reste du pays, les organisations invitent "les personnels et les usagers" à "se mobiliser avec des initiatives dans les hôpitaux (...) et dans les territoires".