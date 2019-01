Selon l'Insee, la France se vide toujours plus au profit des grandes métropoles, hors Paris

Depuis 2011, selon l'Insee, le rythme de croissance de la population dépasse même 1% par an dans six métropoles, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Lyon.





Le "solde migratoire apparent" (c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties), déficitaire dans la plupart des métropoles au cours de la décennie précédente, s'est réduit dans 11 métropoles sur 16. Un bilan auquel s'ajoute le solde naturel (c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès), qui contribue à l'accroissement des métropoles, même s'il s'est ralenti récemment. Les villes qui ont attiré le plus de nouveaux entrants entre 2011 et 2016 sont Bordeaux, Nantes et Montpellier.





Inversement, plus on s'éloigne des métropoles, plus la croissance démographique faiblit. Dans la fameuse "diagonale du vide" (en bleu sur la carte ci-dessus), les communautés de communes y perdent en moyenne 0.5% de leur population chaque année.