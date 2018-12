Sens : la ville donne un coup de pouce à ses petits commerces touchés par la crise des Gilets jaunes

Plusieurs municipalités ont décidé il y a quelques années de commencer à donner un bol d'air aux petits commerces, en baissant les taxes ou les loyers. C'est le cas par exemple à Sens, en Bourgogne. Pour les revaloriser, la dernière mesure phare de la ville est de baisser la taxe foncière de 15 %. L'objectif est de reconquérir le centre-ville, qui doit rivaliser avec toujours plus de zone commerciale en périphérie.



