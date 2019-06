SEPT À HUIT - Chirurgien de l'horreur ?

C'est un homme reconnu comme étant un grand spécialiste du dos. Le docteur V. donne des conférences, publiait un revu spécialisé et a même déposé des brevets pour du matériel chirurgical qu'il a mis au point. Alors, pourquoi 80 de ses anciens patients estiment qu'il a gâché leur vie en ratant des opérations qui n'auraient parfois même pas été nécessaires ? Certains de ces malades sont aujourd'hui lourdement handicapés. Le médecin, mis en cause, rejette en bloc les accusations.



