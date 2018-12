SEPT À HUIT - Dans les coulisses de l'aéroport de Roissy

Roissy est le plus grand aéroport de l'Hexagone et le deuxième plus fréquenté d'Europe. Avec neuf terminaux disposés sur trente kilomètres carrés, il accueille 1 500 avions par jour et 65 millions de voyageurs chaque année. Et pour gérer les avions, mais aussi pour assurer la sécurité de la plateforme et sa rentabilité commerciale, 85 000 personnes y travaillent jour et nuit. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.