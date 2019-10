SEPT À HUIT - Karine, une enfance volée

TÉMOIGNAGE - Viols, maltraitance, Karine, 22 ans aujourd’hui, raconte ses années de calvaire dans une famille qui va passer sous tous les radars de l’aide sociale à l’enfance. Un calvaire dont seule sa tante va réussir à l’extraire.

Aujourd'hui, Karine intervient dans des familles en difficulté en tant que travailleuse sociale et elle sait de quoi elle parle. Car l'enfance de cette jeune femme de 22 ans a été un enfer entre maltraitances et viols par des adultes de son entourage. Pour elle, les services sociaux et la justice ont été d'une inefficacité coupable en dépit de plusieurs signalements. C'est grâce à l'amour et à la persévérance de sa tante que Karine a finalement été sauvée.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.