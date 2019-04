SEPT À HUIT - Les secrets du Palais Royal

Boutiques insolites, comédie française, conseil constitutionnel, restaurant étoilé, ... Le Palais Royal est le centre névralgique de la République. Il était un lieu de fête, de débauche, avant d'abriter l'une des premières galeries marchandes de Paris. Faisant partie des plus anciens quartiers et des plus chers de la capitale, il est cependant mal connu, y compris des Parisiens.



