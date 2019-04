SEPT À HUIT LIFE - Animaux de Beauval : dans les coulisses des naissances

De Sananda, le petit rhinocéros indien, aux bébés tigres blancs, des animaux naissent tous les jours au zoo de Beauval. Fragiles, ils font l'objet de toute l'attention du personnel. Ces naissances sont à chaque fois des victoires pour enrayer le déclin démographique de certaines espèces menacées. Pendant plusieurs mois, une équipe de Sept à Huit Life a accompagné vétérinaires et soigneurs dans cette nurserie animale.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.