SEPT À HUIT LIFE - Chiens et chats, un maître pour tous

C'est parce qu'ils aiment les animaux qu'ils passent leur temps à essayer de leur trouver un foyer, aimant et responsable. À Perpignan, 130 chiens et 70 chats abandonnés attendent un nouveau maître. Les salariés et bénévoles de la SPA font tout pour favoriser leur adoption, mais pas à n'importe quelles conditions.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.