SEPT À HUIT LIFE - Les enfants accros aux écrans

DOCUMENT – Les écrans qui fascinent les enfants menacent leur équilibre s'ils sont consommés sans modération. Découvrez comment les parents tentent d'y faire face.

Tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, téléphones portables... Nos enfants passent en moyenne quatre heures par jour devant des écrans. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la vie familiale. Quand les parents tentent de limiter cette consommation compulsive, cela peut créer des tensions. Par ailleurs des enseignants, des pédiatres voient le comportement des enfants changer à cause de l'omniprésence des écrans. Même les bébés seraient touchés.



