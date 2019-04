SEPT À HUIT LIFE - Nîmes : les pompiers sur la brèche

Les pompiers interviennent sur toutes les urgences dès qu'il y a des blessés à prendre en charge. Des anges gardiens du quotidien de plus en plus sollicités, mais paradoxalement moins respectés qu'avant. En 2018, 2 280 agents ont été agressés dans notre pays. Reportage à Nîmes, où les agressions de soldats du feu ont été multipliées par trois depuis 2015.



