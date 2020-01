Sept raffineries sur huit en grève ce mardi : risque-t-on réellement une pénurie dans les stations-services ?

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites a gagné les raffineries au niveau national. Jusqu’à présent, seules deux raffineries étaient bloquées : celle de la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne) dont les salariés entament leur 33e jour de grève et celle de la bio-raffinerie de La Mède. La section CGT du groupe Total, qui a appelé à un blocage total des huit raffineries françaises entre le 7 et le 10 janvier, a confirmé que “sept raffineries sur huit” seront en grève ”à partir de mardi pour 96 heures”, soit de ce mardi 13h à samedi.

L’annonce fait grincer des dents chez les nombreux conducteurs qui se rendent plus fréquemment dans les stations-service afin de faire le plein, voire stocker quelques litres d'essence supplémentaires, par crainte d'une pénurie à venir. "C’est la panique", confie cet automobiliste à LCI. "On court, on court. On se demande où l’on va attraper la première station"

Ce lundi soir, Total s’est pourtant voulu rassurant quant à l’approvisionnement de son réseau, écartant tout “risque de pénurie” et se disant “parfaitement préparé”. A noter que sur les huit raffineries françaises (en comptant la bio-raffinerie de La Mède), cinq dépendent du groupe Total, deux d’Esso (Exxon-Mobil) et une de Petroineos, celle de Lavera dans les Bouches-du-Rhône.

Ainsi, si aucun chargement ne devrait quitter les lieux pendant ces quatre jours de blocage, chaque site utilisera nonobstant ses capacités de stockage pour poursuivre la production. En d’autres termes, en cas d'arrêt simultané des huit raffineries, il restera encore les réserves stratégiques qui représentent trois mois de consommation. Les quatre jours de blocage ne suffiront donc pas à épuiser tous les stocks.