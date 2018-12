Smic : 5 millions de foyers vont bénéficier de la prime de 100 €

Le nombre de "foyers éligibles" a été revu à la hausse. 5 millions de foyers seront concernés contre 3,8 à l'origine. Et pour cause, ce ne sont plus seulement les salariés au Smic qui bénéficieront de cette mesure. "Tous les salariés célibataires sans enfant auront 100€ de plus jusqu’à 1.560€ net de revenus. Avec un enfant, une mère célibataire, et elles sont nombreuses sur les ronds-points, pourra percevoir la prime jusqu’à 2.000€ de salaire. Un couple de deux enfants, dont l’un gagne le Smic et l’autre 1.750€, verra ses revenus augmenter de 200€", assure le Premier ministre aux Echos.





Autre point important, la prime concernera également "les indépendants et les fonctionnaires dont les rémunérations sont proches du Smic". Ces derniers avaient amèrement regretté d’être totalement écartés du dispositif de mesures présentées par Emmanuel Macron.