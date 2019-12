Smic : Bruno Le Maire s'oppose à un nouveau "coup de pouce" au 1er janvier

"Il y a une formule que nous appliquons, et je pense qu'il faut respecter cette formule", a estimé le ministre, affirmant que "la prime d'activité, c'est plus efficace que le Smic pour le pouvoir d'achat des personnes qui sont payées au niveau du Smic.

C'est ce même groupe d'experts qui, l'an dernier, avait suggéré non seulement de ne pas revaloriser le Smic, mais également de revoir drastiquement les conditions d'indexation du salaire minimum . Le gouvernement avait finalement décidé d'agir sur la prime d'activité.

La position de Bruno Le Maire s'aligne sur les préconisations annuelles du groupes d'experts sur le Smic, un panel d'économistes qui s'oppose systématiquement, depuis sa création en 2008, à une revalorisation, estimant que cette dernière pourrait nuire à l'emploi non qualifié.

Le Smic fait l'objet, chaque année, d'une revalorisation mécanique calculée selon deux critères, l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus, et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE). Le 1er janvier 2019, cette revalorisation avait été de 1,5%.