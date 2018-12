SMIC : une hausse de 100 euros par mois

Les salariés au SMIC verront leur rémunération augmenter de cent euros dès 2019. Cette disposition a été annoncée par le président de la République au cours de son intervention ce lundi. Elle concerne près de deux millions de nos salariés et ne sera pas à la charge des employeurs. À combien s'élèvera le salaire minimum ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.