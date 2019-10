SNCF : 57% des Français opposés à la grève du 5 décembre mais pas inquiets pour autant

À un peu plus d’un mois du début de la grève annoncée par les syndicats de la SNCF contre la réforme des retraites, l’institut de sondage Odoxa a réalisé une enquête pour connaître l’avis des Français sur le mouvement. Selon ce sondage pour Le Figaro et France info, une majorité de Français rejette cette grève, puisque 57% d’entre eux estiment que ce mouvement n’est "pas justifié". Dans le détail, 31% pensent que cette grève n’est "pas du tout justifiée", et 17% estiment au contraire qu’elle est "tout à fait justifiée".

Sans surprise, plus l’on se déplace sur la droite de l’échiquier politique (Rassemblement national excepté), plus le soutien au mouvement diminue. Ainsi, si 72% des sympathisants de La France insoumise estiment que cette grève est justifiée, pour 64% des sympathisants socialistes, ils ne sont plus que 13% du côté du mouvement présidentiel, et 16% chez Les Républicains. Les sympathisants d’Europe-Écologie Les Verts et du Rassemblement national sont eux parfaitement mitigés : 50% d’entre eux rejettent la grève, quand l’autre moitié la trouve justifiée.