SNCF : le trafic restera "très perturbé" ce weekend, 5 TGV sur 6 annulés

Le mouvement de contestation ne fait pas de pause ce weekend. Samedi 7 et dimanche 8 décembre, aux troisième et quatrième jours de la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, le trafic ferroviaire sera toujours très perturbé sur l'ensemble du réseau de la SNCF. Dans son communiqué, transmis ce vendredi, la compagnie de transports recommande une nouvelle fois aux voyageurs d'annuler ou de reporter leurs déplacements dans la mesure du possible.

D'après les prévisions fournies, seul un TGV sur six circulera en moyenne ce week-end. La SNCF prévoit pour samedi un train sur six pour les axes Est, Nord, Sud-Est et pour les Ouigo, un train sur cinq pour l'axe Atlantique et deux allers-retours province-province. Dimanche, il n'y aura qu'un train sur dix sur l'axe Est, un sur six sur les axes Atlantique et Sud-Est, pour les Ouigo et les liaisons intersecteurs, et un train sur cinq pour l'axe Nord.