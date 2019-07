SNCF : nous avons testé ses concurrents

C'est une annonce faite par le gouvernement, il y a quelques mois. Le monopole de la SNCF sur les grandes villes prendra fin en 2020. Vous pourrez, par exemple, réserver un Nantes-Bordeaux à bord d'un train de la compagnie Thello. La société italienne a déjà mis en place des liaisons entre l'Hexagone et l'Italie, dont un Nice-Milan. Mais quelles sont les différences entre la SNCF et Thello sur un même trajet ?



