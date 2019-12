Grève contre la réforme des retraites : pourquoi tout roule à Bordeaux ?

LE WE 20H

Il y a les villes bloquées, paralysées faute de transports en commun, embouteillées en raison de la grève des trams et des bus... et il y a Bordeaux ! Ce vendredi fut une journée presque comme les autres dans les transports en commun de la ville. Aucune perturbation. Les tramways et les bus ont fonctionné normalement. Pourquoi ? L'exploitation du réseau a été assuré par l'entreprise privée Keolis. Une société dont 70% du capital est détenu par la SNCF.

"Nos conducteurs étant comme l’ensemble de nos salariés soumis au régime général des retraites de la sécurité sociale, ils ne sont pas concernés par les régimes spéciaux qui prévalent dans des entités comma le RATP ou la SNCF", explique Eric Moinier, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole.

Jeudi, 60% des conducteurs étaient en grève mais à peine une poignée vendredi, au 2e jour du mouvement. Les conducteurs mobilisés n'affichent pas la même stratégie que leurs homologues de la RATP. "Nous privilégions des journées bien ciblées, bien précises", commente Mathieu Obry, délégué CGT. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi prochain; D'ici là, les Bordelais pourront compter sur leurs transports en commun.