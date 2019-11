SNCF : "Une grève reconductible se dessine" en décembre prévient la CGT-Cheminots

SOCIAL - Dans une interview au "Parisien", le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun prévient qu'une "grève reconductible se dessine" à partir du 5 décembre, date de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Faut-il s'attendre à des semaines de conflit et de trafic ferroviaire perturbé ? Les syndicats CGT-Cheminots, Unsa-ferroviaire et SUD-Rail ont d'ores et déjà prévenus qu'ils seraient en grève le 5 décembre prochain pour protester contre la réforme des retraites. Et si les deux derniers se sont prononcés pour un mouvement reconductible, la CGT-Cheminots n'avait pas encore franchi le pas. Mais son secrétaire général Laurent Brun a estimé ce samedi dans une interview au Parisien qu'il fallait s'attendre à une "grève reconductible".

"La grève du 5 décembre est confédérale. C’est le gouvernement qui peut l’empêcher en disant : ‘Ma réforme par points, je la remets en cause.’ En ce qui concerne la suite du 5 décembre, il faudrait que la direction de la SNCF et le gouvernement fassent des concessions importantes. Si, par exemple, ce dernier reporte la suppression du statut, ce serait un geste." Interrogé sur la possibilité d'éviter un conflit long, il répond alors : "Ce n’est pas le signal envoyé. Une grève reconductible se dessine à la SNCF. Mais on va attendre que nos instances se réunissent les 7 et 8 novembre et décident. Ensuite on se revoit le 14 novembre avec les autres syndicats de la SNCF pour se mettre d’accord sur un cahier revendicatif."

Pas "de poudre de perlimpinpin" mais des "mesures concrètes"

Laurent Brun précise également ce qu'il attend du gouvernement : "Qu’il arrête de taper sur les cheminots. Le discours d’Emmanuel Macron sur les retraites, en début de semaine, comme le discours d’Edouard Philippe sur le droit de retrait, c’est toujours de la violence sociale : je vais vous montrer que je suis le plus fort et je vais vous casser les reins. Sur beaucoup de sujets, ça dépend du gouvernement. Sur l’emploi, l’investissement, le financement des petites lignes, s’il n’y a pas un desserrage de la trajectoire financière, vous ne pouvez rien régler. Aujourd’hui, c’est Bercy qui dirige la SNCF. (…) On ne se contentera pas de blabla ou de poudre de perlimpinpin. On veut des mesures concrètes." A propos de Jean-Pierre Farandou, nouveau président de la SNCF, Laurent Brun explique au Parisien qu'il attend de lui un "changement de cap. Il faut qu’il gèle les restructurations en cours, par exemple la suppression des personnels dans les gares et dans les trains, ou encore la réorganisation des établissements par activité. Les cheminots n’en peuvent plus des restructurations permanentes." "Il y a un phénomène de ras-le-bol généralisé. Jean-Pierre Farandou, il va falloir qu’il écoute, qu’il entende et qu’il apporte des solutions en matière d’emplois, de salaires et sur l’avenir des métiers." D'ici-là, le syndicat va organiser des "débrayages dans les onze technicentres de TGV, mais aussi dans ceux des TER et du fret", sans que cela n'ait de conséquence sur le trafic.

