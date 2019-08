Soja brésilien : pourquoi les éleveurs français en ont besoin

L'une des causes des incendies en Amazonie est la volonté de transformer la forêt tropicale en terre agricole. Une grande partie sert ensuite à cultiver du soja, qui lui-même, est en majeure partie exporté notamment en France. En effet, 58% du soja que nous achetons vient du Brésil. Il sert entre autres à nourrir le bétail puisque c'est une grande source de protéines. Nos reporters ont enquêté sur la filière.



