Solidarité chez les Gilets jaunes : les cagnottes pour venir en aide aux blessés ou aux personnes interpellées fleurissent

"Fiorina aime son pays. Elle était venue défendre son avenir et celui de tous ces Français oubliés et méprisés par Macron. Ce projectile aurait pu arracher l'oeil de n'importe quel gilet jaune. Mais c'est tombé sur elle", peut-on lire plus loin dans le texte écrit par l'organisateur Damien Rieu. Ce dernier est un activiste identitaire, ancien membre du Front national de la jeunesse et du groupe identitaire lyonnais Rebeyne. Ce proche de Marion Maréchal a travaillé avec elle à la région PACA de 2015 à 2017 ; il a aussi été directeur adjoint de la communication de la ville de Beaucaire, dirigée par le maire RN Julien Sanchez. Aujourd'hui, très actif sur les réseaux sociaux et membre influent de la "fachosphère", il est l’un des rédacteurs du site Fdesouche.





A la deuxième marche du podium des cagnottes ayant récolté le plus d'argent, on retrouve celle intitulée "Libérez nos Gilets jaunes !!!!!" avec 10.500 euros. Son organisatrice l'a lancée pour venir en aide à un certain Cédric, interpellé le 21 novembre. "Comme vous avez pu le voir, notre cher Gilet jaune Cédric à été interpellé mercredi avec sa femme qui est actuellement sortie. Cédric est partie en comparution immédiate, l'audience est prévue ce jour, vendredi 23 Novembre à 14 heures à Valenciennes (59). Il est incarcéré en attendant... Une défense est bien sur prévue, mais vous vous doutez bien que cela n'est pas gratuit... La cagnotte servira donc à payer les frais de justice et d'avocat", écrit-elle. Mais "si le nom de cette cagnotte est 'Libérez nos Gilets jaunes' c'est parce que nous ne l'avons pas créé UNIQUEMENT pour Cédric, mais pour chaque citoyen PACIFISTE qui pourrait se retrouver dans la même situation", poursuit l'organisatrice.